Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 02:30

Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на 3 ноября. «При всеобщем голосовании по почте (не с помощью открепительных талонов, что хорошо), выборы 2020 года станут самыми неточными и нечестными в истории США, - написал накануне Трамп в своем твиттере. – Это будут самыми скандальными выборами в истории. Отложим же выборы до тех пор, пока люди не смогут проголосовать нормально и безопасно?»

Haqqin.az неоднократно писал о том, что Трамп может или попытаться отменить выборы или не признает их результаты, если проиграет на них. Сейчас эти прогнозы начинают сбываться. Однако сегодняшнее предложение президента не вызвало политического землетрясения в Америке, хотя все ведущие газеты и телеканалы моментально на него отреагировали. В конечном итоге Трамп сделал это в форме предложения, со знаком вопроса - мол, посоветуемся, сограждане, а не выступая с драматическим призывом по национальному телевидению. И, конечно, многочисленные политики и эксперты тут же объявили, что идея президента не пройдет, потому что у него нет права отменить или перенести выборы. По конституции только Палата Представителей и Сенат Конгресса США могут регулировать время, место и способ осуществления всеобщих выборов в США. А президенту такое право никто не давал. «У президента нет власти менять дату выборов, - говорит Ричард Хасен, преподаватель права из Калифорнийского университета. – Это предложение президента подрывает доверие избирателей и безо всяких оснований оспаривает легитимность голосования по почте». Впервые за долгое время твит президента вызвал недовольство не только демократов, но и республиканцев. «Как так, Трамп покушается на полномочия конгресса, - так, суммируя, можно выразить отношение последних к его идее. «Выборы пройдут 3 ноября, - говорит Ари Флейшер, который был пресс-секретарем в администрации Джорджа Буша-младшего. - Господин президент, не пытайтесь даже это оспорить. Это вредная идея». «Мы не перенесем выборы», - заявил в интервью Fox News сенатор-республиканец Джон Баррасссо из Вайоминга. Однако, высшие чины в иерархии республиканцев не спешат делать заявления. Так, лидер большинства в Сенате, который грудью встал на защиту президента во время процесса импичмента в конгрессе Митч МакКонелл отказался отвечать на вопросы журналистов, которые окружили его у входа в здание Капитолия. Белый дом со своей стороны отрицает какую-либо заинтересованность президента в изменении даты выборов.

Что же касается демократов, то те быстро связали инициативу Трампа с его падающими рейтингами, по которыми он с солидным отрывом уступает сопернику Джо Байдену не только в национальном масштабе, но и в колеблющихся штатах, голосование в которых и определит победителя. «Дональд Трамп сильно напуган, - написала в своем твитте сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которая может стать «номером два» в избирательной команде Байдена. - Он знает, что проиграет выборы. И от каждого из нас зависит, чтобы именно так и произошло. Увидимся на избирательных участках 3 ноября». Вероятно Трамп просто попытался прозондировать почву для осуществления своего плана. В последние дни ситуация в США начала меняться: все большее число потенциальных избирателей видят, что бунт, поднятый чернокожими и их сторонниками из числа левых мало что имеет с провозглашенной целью - покончить с насилием полиции в отношении афроамериканцев и добиться расовой справедливости. На самом деле речь идет о настоящем мятеже, который осуществляется экстремистами и сопровождается разгулом преступности и мародерством. И в стане «прогрессивной демократической общественности» начали слышаться голоса несогласных. Политтехнолог Лэнни Дэвис, один из помощников Хиллари Клинтон, признал, что беспорядки и погромы помогают лишь Трампу. Ведущий MSNBC Джо Скарборо – ярый критик Трампа, сообщил о том, что поджоги зданий суда и грабежи магазинов не имеют никакого отношения к защите гражданских прав. Демократическая пресса также в последние дни начала более объективно описывать мятеж, уже не видя в провокаторах святых людей, борющихся за равноправие негров.