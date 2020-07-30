Трампа могут вывести из кабинета военные наша корреспонденция
Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на 3 ноября.
«При всеобщем голосовании по почте (не с помощью открепительных талонов, что хорошо), выборы 2020 года станут самыми неточными и нечестными в истории США, - написал накануне Трамп в своем твиттере. – Это будут самыми скандальными выборами в истории. Отложим же выборы до тех пор, пока люди не смогут проголосовать нормально и безопасно?»
Haqqin.az неоднократно писал о том, что Трамп может или попытаться отменить выборы или не признает их результаты, если проиграет на них. Сейчас эти прогнозы начинают сбываться. Однако сегодняшнее предложение президента не вызвало политического землетрясения в Америке, хотя все ведущие газеты и телеканалы моментально на него отреагировали. В конечном итоге Трамп сделал это в форме предложения, со знаком вопроса - мол, посоветуемся, сограждане, а не выступая с драматическим призывом по национальному телевидению.
И, конечно, многочисленные политики и эксперты тут же объявили, что идея президента не пройдет, потому что у него нет права отменить или перенести выборы. По конституции только Палата Представителей и Сенат Конгресса США могут регулировать время, место и способ осуществления всеобщих выборов в США. А президенту такое право никто не давал.
«У президента нет власти менять дату выборов, - говорит Ричард Хасен, преподаватель права из Калифорнийского университета. – Это предложение президента подрывает доверие избирателей и безо всяких оснований оспаривает легитимность голосования по почте».
Впервые за долгое время твит президента вызвал недовольство не только демократов, но и республиканцев. «Как так, Трамп покушается на полномочия конгресса, - так, суммируя, можно выразить отношение последних к его идее. «Выборы пройдут 3 ноября, - говорит Ари Флейшер, который был пресс-секретарем в администрации Джорджа Буша-младшего. - Господин президент, не пытайтесь даже это оспорить. Это вредная идея».
«Мы не перенесем выборы», - заявил в интервью Fox News сенатор-республиканец Джон Баррасссо из Вайоминга. Однако, высшие чины в иерархии республиканцев не спешат делать заявления. Так, лидер большинства в Сенате, который грудью встал на защиту президента во время процесса импичмента в конгрессе Митч МакКонелл отказался отвечать на вопросы журналистов, которые окружили его у входа в здание Капитолия. Белый дом со своей стороны отрицает какую-либо заинтересованность президента в изменении даты выборов.
Что же касается демократов, то те быстро связали инициативу Трампа с его падающими рейтингами, по которыми он с солидным отрывом уступает сопернику Джо Байдену не только в национальном масштабе, но и в колеблющихся штатах, голосование в которых и определит победителя. «Дональд Трамп сильно напуган, - написала в своем твитте сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которая может стать «номером два» в избирательной команде Байдена. - Он знает, что проиграет выборы. И от каждого из нас зависит, чтобы именно так и произошло. Увидимся на избирательных участках 3 ноября».
Вероятно Трамп просто попытался прозондировать почву для осуществления своего плана. В последние дни ситуация в США начала меняться: все большее число потенциальных избирателей видят, что бунт, поднятый чернокожими и их сторонниками из числа левых мало что имеет с провозглашенной целью - покончить с насилием полиции в отношении афроамериканцев и добиться расовой справедливости. На самом деле речь идет о настоящем мятеже, который осуществляется экстремистами и сопровождается разгулом преступности и мародерством.
И в стане «прогрессивной демократической общественности» начали слышаться голоса несогласных. Политтехнолог Лэнни Дэвис, один из помощников Хиллари Клинтон, признал, что беспорядки и погромы помогают лишь Трампу. Ведущий MSNBC Джо Скарборо – ярый критик Трампа, сообщил о том, что поджоги зданий суда и грабежи магазинов не имеют никакого отношения к защите гражданских прав. Демократическая пресса также в последние дни начала более объективно описывать мятеж, уже не видя в провокаторах святых людей, борющихся за равноправие негров.
Однако - возвращаясь к идее Трампа – каким бы непроходным было его предложение со знаком вопроса о переносе выборов, американцы все же ожидают от президента какого-нибудь выверта в случае его проигрыша на выборах. Байден неоднократно говорил о том, что Трамп «может украсть выборы», но в случае если тот попытается держаться за свое кресло в Белом доме, его выведут оттуда военные”.
Замечательная ситуация. В Америке предполагали, что это в Венесуэле военные выпроводят непопулярного президента Николаса Мадуро. А теперь выходит, что от позиции армии зависит и судьба демократии в самой передовой державе мира!
Выборы 2020 действительно будут самыми сумбурными за всю историю Америки. Причин этого несколько. Президентские дебаты равно как и партийные съезды пройдут без участия публики, без выпускания воздушных шаров, громогласной поддержки кандидатов и других элементов шоу. Выборы пройдут в условиях пандемии коронавируса, которая по-прежнему диктует необходимость дистанцирования. Между тем страсти накалились и это, как считают эксперты, приведет к небывалой доселе явке избирателей, которая по прогнозам составит 150 миллионов человек (в выборах 2016 года участвовало около 136 миллионов). Но одна из главных проблем заключается в том, что значительная часть американцев будет отправлять заполненные бюллетени по почте, против чего и выступает Трамп.
Многие сделают это задолго до 3 ноября, другие - в сам день голосования. В результате подсчет голосов займет длительное время - дни, недели, а возможно и месяцы. Как это случилось, например в Пенсильвании и некоторых других густонаселенных штатах во время подсчета голосов на праймериз. И возможно, что власти некоторых штатов из-за медлительности бюрократической машины и наплыва бюллетеней просто разведут руками и признаются, что они не способны быстро подсчитать голоса. И тогда Трамп заявит: «А, видите, что я вам говорил, голосование неаккуратное и нечестное».
Haqqin.az будет внимательно следить за всеми перипетиями этого увлекательной, но одновременно и опасной избирательной кампанией 2020. Опасной не только для Америки, но и всего мира.