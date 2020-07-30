Идея проведения выборов путем голосования по почте обсуждается в связи с эпидемией коронавируса, и ее активно проталкивают демократы. Технически ничего проблемного она собой не представляет, и семи штатах существует такая форма волеизъявления, проверенная и ничуть не менее безопасная, чем голосование на избирательных участках. Но она не устраивает действующего президента: бюллетени по почте отправляют раньше официального дня выборов, а Трампу чем позднее, тем лучше, поскольку проблесков экономического оздоровления, которое могло бы спасти его шансы на переизбрание, не наблюдается вовсе, и каждый дополнительный день дарит надежду. Кроме того, на случай проигрыша, критика заранее «неправильных» выборов годится для оправдания высоковероятного проигрыша по вине злокозненных демократов.

Забавно, что президент может сколько угодно вбрасывать предложение о переносе даты выборов, но что-либо сделать в этом отношении он не в состоянии: чтобы изменить нынешнее правило, что выборы проходят в первый вторник после первого понедельника ноября, соответствующее решение должна утвердить нижняя палата конгресса, а ее контролируют демократы. А 20-я поправка к Конституции гласит, что президент и вице-президент слагают свои полномочия в полдень 20 января, - кстати, независимо от того, состоялось голосование или нет. Так что у Трампа есть только один способ задержаться в Белом доме: выиграть выборы, но пока непонятно, как ему это удастся.

Сама ситуация, когда заинтересованный игрок ставит вопрос об изменении правил игры по ее ходу, выдает в нем неуверенность и бьет по и без того невысоким шансам. Можно даже не сомневаться, что в штабе Джо Байдена выжмут максимум из этих покушений Трампа на традиционный порядок избрания главы государства, рисуя его в самых черных красках как подрывателя святых конституционных основ Соединенных Штатов.

Отчаяние Трампа понять можно. Его твит совпал по времени с публикацией отчета Бюро экономического анализа США о рекордном падении американской экономики во втором квартале года – на 9,5%. Никогда американская экономика после 1947 года, когда начали собирать соответствующие данные, не проваливалась так глубоко. Безработица составляет почти 15%. Эти безрадостные показатели за три с небольшим месяца до выборов лишают действующего президента сколько-нибудь весомых надежд на победу. Времени, чтобы выправить ситуацию, совсем не остается. Можно лишь пофантазировать о переносе даты выборов. Совершенно бесплодно и себе во вред.