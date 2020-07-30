Мехрибан Алиева поздравляет с праздником Гурбан
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан. Как сообщает haqqin.az, текст поздравления размещен на официальной странице первого вице-президента Азербайджана в Instagram.
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Əziz həmvətənlərim! Mübarək Qurban bayramı münasibətilə sizə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı yetirirəm! Bu əziz bayram günlərində bütün xeyirxah dua və niyyətlərinizlə həmrəy olduğumu bildirir, hər birinizə möhkəm cansağlığı, tükənməz sevgi, sevincli günlər və xoşbəxt gələcək arzulayıram! ⠀ Дорогие соотечественники! Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного Гурбан байрамы! В эти светлые праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми молитвами и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего!
«Дорогие соотечественники!
Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю благословенного Гурбан байрамы! В эти светлые праздничные дни выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми молитвами и намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего!» - говорится в поздравлении первого вице-президента.