Ильхам Алиев позвонил Эрдогану

Глава государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и братский турецкий народ с праздником Гурбан, пожелал президенту Турции крепкого здоровья, турецкому народу - благополучия.

Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанное внимание и поздравление и, в свою очередь, передал свои наилучшие пожелания главе азербайджанского государства и народу Азербайджана по случаю праздника.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием турецко-азербайджанских братских отношений изо дня в день и уверенность в том, что наши отношения будут и дальше укрепляться. Главы государств отметили успешное проведение в эти дни совместных азербайджано-турецких военных учений в различных регионах Азербайджана, назвав это очередным проявлением турецко-азербайджанских дружеских и братских отношений.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил решительную поддержку президента Турции в связи с недавними событиями на азербайджано-армянской границе в результате военной провокации Армении.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами успешного развития сотрудничества в различных областях.