Делегация Греции едет в Анкару
Анкара стремится решать разногласия путем диалога, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, прибывший в сопровождении командующих родами войск в северо-западную провинцию Эдирне, сообщает Anadolu.
Глава оборонного ведомства Турции сообщил, что в ближайшие дни в Анкару на переговоры прибудет делегация Греции.
«Мы стремимся к добрососедству и выступаем за диалог, в том числе с Грецией и Болгарией. Переговоры с соседними странами продолжатся», - подчеркнул турецкий министр.