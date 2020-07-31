Нефть дорожает после падения

Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня, восстанавливаясь после падения до трехнедельных минимумов в предыдущую сессию на фоне надежд на новые стимулирующие меры в США после выхода данных о рекордном снижении ВВП.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $43,14 за баррель, что на $0,2 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты, срок действия которых истекает в пятницу, подешевели на $0,81 (1,9%), до $42,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,17 (0,43%) - до $40,09 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,35 (3,3%), до $39,92 за баррель. Котировки впервые опустились ниже отметки в $40 за баррель, завершив сессию на минимальной отметке с 9 июля, по данным Dow Jones Market Data.

По итогам этой недели цена Brent может продемонстрировать рост четвертую неделю подряд, тогда как WTI готовится завершить третью неделю подряд в плюсе на фоне восстановления котировок после резкого падения в апреле.