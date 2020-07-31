В Казахстане заместителя акима Костаная Рустема Каркенова суд оштрафовал за спущенную с лица защитную маску во время разговора с местными жителями в апреле, когда в стране действовал режим ЧП, сообщает агентство Fergananews.

Полицейские составили протокол, дело направили в суд, где чиновника обязали выплатить штраф в размере 10 МРП (27 780 тенге, около $65).

Костанайский сайт TobolInfo поясняет, что заместителю акима пришлось спустить маску, поскольку чиновника было плохо слышно.о не могли понять, вот он и приспустил маску», — пишет издание.

«Я спустил маску, сказал там определенные слова и обратно ее натянул. Маску я, в принципе, не снимал, она была приспущена. И они посчитали и квалифицировали этот факт как отсутствующая маска. Мое мнение — это предвзятое отношение, тем более по прошествии такого периода времени это происходит. Выводы должны сами напрашиваться», — прокомментировал решение о штрафе сам Каркенов.

После снятия режима ЧП, по словам сотрудников прокуратуры, Рустем Каркенов попросил освободить его от уплаты штрафа, но прокуратура подала апелляцию, и штраф заместителю акима придется выплатить.