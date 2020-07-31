Золото установило новый рекорд после того, как цены на него достигли самой высокой отметки в истории, пишет Bloomberg.

Согласно информации, в пятницу, 31 июля, драгоценный металл торгуется в Сингапуре по цене 1968,79 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что за 2020 год золото подорожало на 30 процентов и еще не исчерпало свои возможности для роста, передает Лента.ру.