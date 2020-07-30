Минобороны о ситуации в направлении Нахчывана: «Предприняты адекватные меры»
Министерство обороны Азербайджана прокомментировало информацию армянских СМИ о том, что позиции армянских вооруженных сил якобы были обстреляны со стороны Нахчывана.
«Распространяемая армянскими СМИ информация – ложь и не соответствует действительности. Наоборот, в ответ на обстрел наших позиций со стороны подразделений вооруженных сил Армении подразделения Отдельной Общевойсковой армии, дислоцированные в Нахчыване, предприняли адекватные ответные меры», - сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.