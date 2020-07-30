Трамп передумал переносить выборы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет переноса президентских выборов и в то же время его беспокоит голосование по почте. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме, пишет РБК-Украина.

"Я не хочу переносить. Я хочу, чтобы выборы состоялись", - сказал он. По словам Трампа, ему не нравится идея проводить голосование по почте, так как бюллетени могут потеряться и выборы будут искажены.

"Я не хочу ждать три месяца, а потом выяснить, что бюллетени пропали, а выборы признаны недействительными. Умные люди это знают. Глупые люди могут этого не знать", - сказал глава Белого дома.

Накануне Дональд Трамп предположил, что выборы в США можно перенести, чтобы американцы смогли проголосовать в очной форме, а не по почте в связи с распространением коронавируса в стране. «С универсальным голосованием по почте (не голосование по открепительному удостоверению, которое является хорошим) 2020 год (выборы в США) будет самым недостоверным и нечестным в истории. Это будет большим позором для США. Отложить выборы, пока люди не смогут правильно, надежно и безопасно голосовать?» - написал в Twitter американский президент.

Выборы назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.