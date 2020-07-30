Прошло совещание с участием более 80 адвокатских бюро

Накануне в формате видеоконференции президиум Коллегии адвокатов провел расширенное совещание, в котором приняли участие руководители свыше 80 адвокатских бюро по всей стране. На совещании, которое в соответствии с рекомендациями Оперативного штаба при Кабмине проходило в онлайн-режиме, с вступительным словом выступил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Создана рабочая группа по защите прав жертв армянской агрессии, обсуждены меры по предупреждению действий, способствующих коррупционным правонарушениям в судебно-правовой сфере, отмечена недопустимость непроцессуальных взаимоотношений.

Глава Коллегии адвокатов рассказал о текущей деятельности Коллегии, предупредил о важности соблюдения адвокатами требований карантинного режима, а также требований законодательства и правил профессиональной этики поведения.

Наряду с этим на совещании подчеркивалось, что любые действия, которые могут привести к непроцессуальным отношениям в ходе адвокатской деятельности, а также к правонарушениям, создающим условия для коррупции, являются недопустимыми. Было заявлено, что руководители адвокатских структур и все адвокаты должны держать этот вопрос в центре внимания, а на руководителей адвокатских структур в этом вопросе возлагается большая ответственность.

Выступивший затем на совещании директор Центра правовой помощи и обучения Шахмар Мамедов рассказал о текущем состоянии средств, выделяемых на юридическую помощь, предоставляемую за счет государства, и поделился своими взглядами на дальнейшую оптимизацию деятельности в этой области. Затем выступили главы адвокатских бюро, которые рассказали о деятельности в условиях пандемии и выдвинули предложения по повышению эффективности правовой помощи.

Далее в режиме онлайн прошла церемония присяги кандидатов, которые успешно прошли специализированные экзамены в адвокатуру и обучение в Академии юстиции.

Также на совещании решением президиума Коллегии адвокатов была создана Рабочая группа правовой помощи гражданам, чьи права были нарушены в результате армянской агрессии. Руководителем Рабочей группы был назначен член президиума Коллегии адвокатов доктор юридических наук Тургай Гусейнов.

Были рассмотрены и другие вопросы, связанные с деятельностью Коллегии адвокатов.