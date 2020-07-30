Бердымухамедов позвонил Ильхаму Алиеву

Как сообщает АзерТАдж, Гурбангулы Бердымухамедов поздравил главу азербайджанского государства и народ Азербайджана с праздником Гурбан.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за внимание и поздравления и, в свою очередь, передал наилучшие пожелания Гурбангулы Бердымухамедову и народу Туркменистана.

Подчеркнув успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, главы государств выразили уверенность в том, что отношения между нашими народами, имеющие общие исторические корни, будут и впредь укрепляться.

В ходе телефонного разговора главы двух государств выразили удовлетворение результатами недавнего саммита президентов Азербайджана, Туркменистана и Афганистана, проведенного в видеоформате, обсудили перспективы успешного сотрудничества в области транспорта, логистики и телекоммуникаций, а также отметили важность подключения транспортного коридора Lapis Lazuli к транспортной инфраструктуре Азербайджана с точки зрения расширения сотрудничества.