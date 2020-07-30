Самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях TurAz Qartalı-2020, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В начале церемонии были исполнены гимны обеих стран, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступившие на мероприятии отметили важность проведения учений в Азербайджане и пожелали участникам удачи при выполнении полетов боевой авиации.