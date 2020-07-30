Армянскую армию внезапно подняли по тревоге

Сегодня, 31 июля, рано утром начальником Генштаба ВС Армении объявлена внезапная проверка боеготовности войск.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, в проверках участвуют объединения, воинские части первого эшелона и часть сил центрального подчинения. Они приведены в высокую степень боевой готовности.

Как сообщает минобороны Армении, тревога объявлена на фоне крупных совместных учений ВС Турции и Азербайджана.