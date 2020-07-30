Украина пригрозила подать на Иран в суд, если...

Киев подаст на Тегеран в международные суды в случае безуспешных переговоров о компенсации за сбитый в январе Boeing «Международных авиалиний Украины», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации», – сказал Кулеба, передает РИА Новости.

При этом министр добавил, что такие действия остаются планом «Б». «План «А» – это переговоры с Ираном о решении всех вопросов и выплате компенсаций», – добавил он.

Кулеба также сообщил, что Киев и Тегеран договорились о следующем раунде переговоров.