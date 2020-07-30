Во встрече в качестве почетных гостей принимали участие посол Франции в Азербайджане Закари Гросс и глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас. Управляющий директор CCIAF Зибер Гусейнова отметила меры, принятые палатой во время пандемии, и информационные сессии. Она отметила, что встреча с Сахилем Бабаевым дала возможность министерству и частному сектору обменяться мнениями и информацией о реформах в сфере труда и занятости.

Опыт совместной работы с соответствующими структурами Франции в области повышения аналитического и прогнозного потенциала, пенсий и медико-социальной реабилитации за прошедший период создает большие возможности для активного двустороннего сотрудничества в будущем. Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на встрече с членами Азербайджано-французской торгово-промышленной палаты (CCIAF), которая прошла в онлайн-формате.

Сахиль Бабаев проинформировал участников встречи о достижениях программы социально-экономических реформ президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул последовательную и системную поддержку, оказываемую государством развитию предпринимательства в нашей стране, роль частного сектора в народном хозяйстве. Министр также проинформировал о мерах по поддержке занятости и социального обеспечения в нашей стране во время пандемии. Он отметил проделанную работу по сохранению рабочих мест и заработной платы, расширению возможностей трудоустройства, расширению программ социальной защиты и активной занятости.

Представляя информацию о предотвращении неформальной занятости, увеличении количества трудовых договоров, сотрудничестве на основе социального диалога с предпринимателями, С.Бабаев отметил, что эффективные механизмы стимулируют переход к формальной занятости в стране, увеличение минимальной заработной платы, налоговых льгот, упрощение налоговых процедур, снижение ставок обязательного государственного социального страхования.

Министр также рассказал о масштабных реформах, проводимых в сфере труда, занятости и социальной защиты, и достигнутых успехах. Министр проинформировал о проекте DOST, функциональных возможностях подсистемы «Уведомление о трудовом договоре» и подсистеме «Занятость»

Была отмечена важность этих инновативных проектов для работодателей, а также компаний, представленных в Торгово-промышленной палате Азербайджан - Франция. Сахиль Бабаев рассказал о роли этой Палаты в экономике страны и отметил особое значение, которое придается сотрудничеству с членами CCIAF.

Председатель правления CCIAF Тейбе Гулиева в своем выступлении отметила, что Палата пристально следит за реформами в социальной сфере и поддерживает их. По ее словам, CCIAF активно участвует в налаживании диалога между государством и частным сектором.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс рассказал о сотрудничестве Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана с соответствующими структурами Франции в сфере занятости, реабилитации, усовершенствования управления в сфере социального обеспечения. Он также отметил важность развития двусторонних связей в сфере занятости и социальной защиты.

Кестутис Янкаускас также рассказал о сотрудничестве Азербайджана со странами Евросоюза в сфере социальной защиты.

Встреча продолжилась сессией вопросов и ответов. Министр ответил на все вопросы, интересующие членов CCIAF.

Отметим, что Торгово-промышленная палата Азербайджан - Франция действует с 2016 года. Ее основной целью является развитие взаимных дружеских и торговых отношений между двумя странами. В Палате представлены свыше 60 местных, французских и международных компаний.