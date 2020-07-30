Российский рубль упал еще сильнее
В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже курс доллара впервые с середины мая вырос выше 74 рублей, сообщает Лента.ру со ссылкой на данные площадки.
Согласно информации, американская валюта поднялась до 74,04 рубля, евро стоит 87,72 рубля. Рубль упал еще сильнее, несмотря на рост нефтяных котировок в последние сутки — сорт Brent достиг 43,5 доллара за баррель.
Издание отмечает, что российская валюта продолжает снижение к доллару. Одной из причин может стать повышенный спрос на валюту, связанный с получением дивидендов нерезидентами. Ослабление рубля началось десять дней назад. С 21 июлю доллар вырос на четыре рубля, евро — на 6,5 рубля.