Коронавирус впервые обнаружили у гонщика "Формулы-1"

Коронавирус проник в ряды участников чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Как сообщает Дойче велле, пилот команды Racing Point Серхио Перес пропустит Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия на трассе "Сильверстоун" после того, как тест выявил у мексиканца наличие SARS-CoV-2.

Сам гонщик перешел на режим самоизоляции и "невероятно опечален" невозможностью принять участие в четвертом и пятом этапах. Переса заменит немец Нико Хюлькенберг, покинувший "Формулу-1" по окончании прошлого сезона.