Рекордный спад ВВП Евросоюза

ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, во втором квартале упал на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Согласно его данным, такое снижение стало самым серьезным с начала наблюдений в 1995 году. ВВП основных стран сообщества - Франции и Германии - сократился на 19% и 11,7% соответственно.

Наибольший спад наблюдается в Испании: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП королевства уменьшился на 22,1%.

Меньше всего пандемия коронавируса отразилась на экономических показателях Литвы, которые в сравнении со вторым кварталом 2019 года снизились лишь на 3,7%.