Новые жертвы коронавируса в Иране: умерли еще 197 человек
Число умерших из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иране за сутки увеличилось на 197 человек – до 16 766, сообщила представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.
По ее словам, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Исламской Республике за сутки возросло на 2 674 - до 304 204. Состояние 4 021 больных оценивается как тяжелое. После прохождения лечения из больниц выписаны 263 519 человек.
Провинции Мазендеран, Гулистан, Фарс, Восточный Азербайджан, Ардебиль, Исфахан, Элбурз, Илам, Хорасан-Резави, Кирман, Северный Хорасан, Симнан, Лористан и Хормозган объявлены санитарно-эпидемиологической «красной зоной». 11 провинций рассматриваются как «зоны риска».