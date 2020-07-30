Накануне в 10:00 на участке трассы Баку – Газах – Грузия, проходящем через территорию Гаджигабульского района, было обнаружено тело женщины с колото-резаными ранами, сообщили haqqin.az в прокуратуре района.

Сразу же после получения данной информации сотрудники прокуратуры осмотрели тело убитой и место происшествия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Расследованием было установлено, что убитая – жительница села Джангян Сабирабадского района 51-летняя Гюльхар Тахир гызы Губадлы.

В настоящее время сотрудники полиции и прокуратуры проводят интенсивные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и поимке преступника.