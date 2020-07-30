Военврач Главного клинического госпиталя умер от COVİD-19
Офицер реанимационно-анестезиологического отделения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил Азербайджана майор медицинской службы Теймур Октай оглу Джафаров скончался от инфекции коронавируса (COVİD-19), сообщает Минобороны.
В министерстве сообщили, что, несмотря на все усилия врачей, его жизнь спасти не удалось, он скончался сегодня.
Руководство Минобороны и военный медперсонал выражают глубокие соболезнования близким и родным военнослужащего.