Ужасные вести приходят из США. Как сообщает бюро экономического анализа министерства торговли, ВВП страны во втором квартале сократился на 32,9% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года. Так сильно ВВП США никогда не сокращался за один квартал. Сокращение крупнейшей экономики мира на треть зафиксировано впервые за всю историю статистического поквартального наблюдения, которое ведется с 1947 года.

Действительно, лишь в первом квартале 1958 года был зафиксирован предыдущий рекорд квартального падения ВВП США. Но тогда квартальный спад экономики составил всего 10%. Даже в трудном для этой страны 1932 году был зафиксирован рекорд годового сокращения экономики США, который остановился на отметке 12,9%. Думается, такого сравнения достаточно, чтобы оценить всю пагубность сложившейся в крупнейшей экономике мира ситуацию. Ведь это означает сокращение спроса на топливо, снижение инвестиций в экономику, продолжение падения потребительских расходов...

Естественно, после публикации этих данных запаниковали биржевые инвесторы. Мировые цены на нефть упали на 4-5%. Цена ближайших к исполнению контрактов на поставку нефти европейского эталона Brent на лондонской бирже ICE упала на 4% - до 42 долларов за баррель. Цена американского эталона WTI снизилась сильнее – на 5% до 39,3 доллара за баррель. Вырос курс евро к доллару на мировом рынке, доллар оказался на минимуме 2018 года. Цена золота вплотную приближается к 2 тыс долларам за тройскую унцию. Падают и фондовые индексы США, в красной зоне почти все котировки. Сильнее остальных теряют акции нефтекомпаний и инвестбанков. Так, акции нефтегазовых гигантов Exxon Mobil и Chevron упали на 4%, инвестбанка JPMorgan – на 3%, а платежной компании American Express – на 3,61%.

Правда, второй квартал оказался неудачным не только для экономики США. Крупнейший в Европе ВВП Германии во втором квартале также впервые в своей истории наблюдений сократился – на 11,7% в годовом выражении. Падение ВВП России за второй квартал 2020 года составило 9,6%, хотя по оценке Bloomberg, российская экономика должна была упасть на 16%, а по прогнозам Банка России – до 5,5%. Российские фондовые индексы снизились на 1-2%, а курс рубля ускорил падение – до 87 для евро и 74 рубля для доллара. Это новые минимумы с конца апреля. На этом фоне просто прекрасно смотрится спад ВВП Азербайджана, который составил всего 2,7% при низкой инфляции и стабильном манате.

Но вернемся к США. По прогнозам управления Конгресса США по бюджету, теперь стране предстоит потратить не менее 10 лет, пытаясь оправиться от глубочайшей рецессии в американской истории. Чтобы наглядно представить себе масштабы обвала крупнейшей мировой экономики, отметим, что ВВП США снизился во втором квартале на 2,15 трлн долларов - до уровня 19,41 трлн долларов. Для сравнения отметим, что в первом квартале, который тоже был не очень удачным для страны, ВВП сократился на 186,3 млрд долларов. Не устоял и курс доллара к евро - снижение ускорилось. А снижение его курса за месяц стало рекордным за последние 10 лет: доллар в июле подешевел на 5% к евро, на 2,7% к иене и на 7% к корзине валют развитых стран.