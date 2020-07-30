«В Азербайджане вспышка коронавируса началась в мае, а за последние две недели ситуация стабилизировалась». Об этом заявил глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Давид Новилло Ортиз.

Он отметил, что за последние две недели число новых случаев заражения сократилось на 27 %:

«В ходе нашего визита мы провели около 50 встреч с руководством Оперативного штаба, государственными чиновниками, работниками здравоохранения. Целью нашего визита был анализ текущей ситуации. Мы благодарим за информацию, предоставленную нам соответствующими лицами. Во время миссии мы обнаружили, что достаточно финансовых и человеческих ресурсов было выделено для борьбы с пандемией. ВОЗ по-прежнему будет продолжать оказывать техническую поддержку».

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«Сегодня утром мы провели встречу в Кабинете министров». Об этом на онлайн пресс-конференции по итогам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказала представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что на встрече были даны определенные рекомендации правительству по борьбе с коронавирусом.

«Отчет миссии будет готов через несколько недель. Данный документ будет содержать подробное описание оценки, информацию и рекомендации ВОЗ в связи с оказанием дополнительной помощи в нужный момент», - сказала она.

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В эти минуты в онлайн-формате проходит брифинг, посвященный итогам миссии ВОЗ в Азербайджане, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В брифинге принимают участие представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, замминистра здравоохранения Виктор Гасымов, пресс-секретарь Минздрава Парвиз Абубекиров, а также представители TƏBİB Ягут Гараева, Фирангиз Алиева и др.