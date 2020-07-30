На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в горной и предгорной местности вблизи села Садан Сиязанского района горят кустарники и сухая трава.

Как сообщает сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, два вертолета авиационного отряда, соответствующие силы Северного регионального центра МЧС и Исполнительной власти района. В настоящее время проводятся неотложные мероприятия по тушению пожара.

Дополнительная информация будет представлена позже.