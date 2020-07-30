Путин созвал Совбез из-за ситуации в Минске

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили безосновательное задержание россиян в Минске, выразив надежду на их освобождение. Об этом журналистам сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания с членами Совбеза, передает ТАСС.

"Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил пресс-секретарь.