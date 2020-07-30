Экс-депутат Азербайджана выступил с редакторской статьей в EU Political Report: «Регион на грани тотальной войны»

Отдел информации 15:31

Протесты армянской диаспоры, организованные на прошлой неделе в Брюсселе, сопровождались насильственными действиями, в ходе которых участники намеренно атаковали посольство Азербайджана. Схожие инциденты были зафиксированы и во многих других странах мира, став частью согласованной кампании террора. Несколько дней назад экс-депутат Азербайджана и эксперт по вопросам международных отношений и политической экономики Джейхун Османлы выступил с редакторской статьей во влиятельном западном СМИ - EU Political Report. В своей статье Дж.Османлы поведал мировой читательской аудитории о перипетиях нового обострения конфликта. * * *

Артобстрел армянами Товузского района Азербайджана на армяно-азербайджанской границе 12 июля этого года обозначил крупнейшую на Кавказе эскалацию за последние годы, пишет д-р Джейхун Османлы. Азербайджанская сторона заявила о 12 убитых, включая 75-летнего мирного жителя, а также о четырех пострадавших и серьезном ущербе, причиненном пограничным деревням и хозяйствам. С 1993 года Армения держит под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, игнорируя призывы ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Европейского парламента о незамедлительном выводе армянских войск. Недавняя эскалация показала, что Армения не только не собирается выполнять требования международного права, но и вынашивает планы по захвату новых территорий на северо-западе Азербайджана. Следует отметить, что указанные земли находятся далеко за пределами зоны конфликта, являющейся предметом мирных переговоров, проводимых под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти благодаря обещаниям о достижении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в конечном итоге он примкнул к так яростно критикуемому им карабахскому клану, особенно касательно вопросов внешней политики. Столкнувшись с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения и экономики, а также c широкой общественной критикой, правительство Пашиняна сначала обрушилось на оппозицию, нарушив основные принципы демократии. А сейчас оно прикрывается эскалацией напряженности с Азербайджаном с целью дальнейшего отвлечения критиков так называемыми «новыми преимуществами позиции», о которых заявлял армянский министр обороны Давит Тоноян. Наряду с демонстрацией неконструктивного отношения Армении к посредническим усилиям американских, российских и французских сопредседателей, недавние события в Товузе отражают также и агрессивный настрой Еревана. Нынешнее правительство Армении не только отказывается выполнять рамочное соглашение ОБСЕ, но и требует начала мирных переговоров с нуля. Намеренно распространяя неверную информацию об истинных зачинщиках текущего конфликта, Армения стремится ввести в заблуждение международное сообщество. Но следует напомнить, что в ходе нагорно-карабахского конфликта погибли более 30000 азербайджанцев, а около 1 миллиона наших сограждан стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате их изгнания с родных земель. Азербайджан не должен столкнуться с еще одним Ходжалинским геноцидом, во время которого женщины и дети в азербайджанских селах были подвергнуты этнической чистке. В настоящее время Армения открыто пытается перерезать жизненную артерию национальной экономики путем дестабилизации в Товузском районе. Этот район стратегически важен не только для Азербайджана, но и для Европы, так как он обеспечивает энергетические и транспортные связи с Грузией, Турцией и Европой в рамках транспортировки азербайджанских нефти и газа, а также других товаров, предназначенных для экспорта. Такие инфраструктурные проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а также основная магистраль проходят через Товуз. Перерезав эти стратегические связи, Армения не только нанесет ущерб национальным интересам Азербайджана, но и затруднит функционирование проектов TAP и TANAP в будущем. Следует напомнить, что эти два проекта представляют особую важность с точки зрения диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.