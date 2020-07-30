Прокуратура об убийстве в Баку
30 июля поступила информация об убийстве в доме на территории Сураханского района Баку Илькина Гасанова (1976 г.р.).
Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Сураханского района, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия.
Прокуратура Сураханского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.
У следствия возникли обоснованные подозрения, что в ходе спора на почве личных отношений Мухаммед Гусейнов (1967 г.р.) нанес Илькину Гасанову многочисленные ножевые ранения. Гусейнов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.