Российская армия начала военные учения в Армении, Ростове и Волгограде

Свыше 4 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к батальонным тактическим учениям в Армении, Ростовской и Волгоградской областях РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ЮВО, передает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что танковые подразделения в составе разведывательно-огневых комплексов выполнили боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тысяч метров, скрытым за складками горной местности.