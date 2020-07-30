Российская армия начала военные учения в Армении, Ростове и Волгограде
Свыше 4 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к батальонным тактическим учениям в Армении, Ростовской и Волгоградской областях РФ, сообщает в пятницу пресс-служба ЮВО, передает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что танковые подразделения в составе разведывательно-огневых комплексов выполнили боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тысяч метров, скрытым за складками горной местности.
Накануне по сигналу учебной тревоги также были подняты воинские части 8-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Волгоградской и Ростовской областях.
Батальонные тактические группы в полной экипировке отправились на общевойсковые полигоны Прудбой под Волгоградом и Кузьминский в Ростовской области, где приступили к инженерному оборудованию районов сосредоточения.
В ходе инженерного обеспечения подразделений в условиях ведения ими маневренной обороны инженерные подразделения применяют тактику "Сирийский вал", которая обеспечивает создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.