Британия приостановила смягчение карантина

Британские власти отменили очередной этап ослабления общенационального карантина в связи с ростом количества случаев инфицирования новым коронавирусом. Об этом сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы должны нажать на тормоз, чтобы удержать вирус под контролем, - сказал премьер. - В субботу, 1 августа, мы надеялись открыть ряд заведений, где риск заражения более высокий, которые оставались закрытыми. Сегодня я вынужден объявить, что мы откладываем данные изменения как минимум на две недели", передает ТАСС.

Очередной этап ослабления должен был начаться 1 августа, когда планировалось открыть катки, боулинги, казино и разрешить проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях.