В Японии рекордное число заражений коронавирусом

В Японии зафиксировано рекордное число заражений коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По данным на 31 июля, коронавирусом заразились 1 463 человека. Это второй день подряд, когда статистика бьет рекорд: 30 июля было зафиксировано 1 367 случаев инфицирования, пишет Лента.ру.

Смертность в стране при этом рекордно низкая: в июле число смертей не превышало пяти случаев в день, в то время как в мае могло доходить до 50 смертей в сутки.

Коронавирусом в Японии заражены 35,1 тысячи человек. На столицу, Токио, приходится около половины случаев — 12 тысяч.