Охранника британской королевы поймали с кокаином

Военнослужащего из Колдстримской гвардии, одной из задач которой является охрана резиденций королевы Великобритании Елизаветы II, поймали на хранении наркотиков, сообщает Daily Mail.

Согласно информации, гвардеец элитного подразделения был задержан 28 июля. Полиция обнаружила следы кокаина в предназначенной для гвардейцев ванной комнате Сент-Джеймсского дворца, где подозреваемый нес службу. После этого правоохранительные органы обыскали его комнату и машину и нашли среди вещей военнослужащего пять пакетиков с кокаином и четыре пакетика с кетамином, пишет Лента.ру.

В британской армии подтвердили факт задержания гвардейца, однако от дальнейших комментариев отказались.

Колдстримский гвардеец арестован и отстранен от церемониальных обязанностей до завершения расследования, сообщает The Sun.

Колдстримская гвардия была создана в 1650 году по приказу Оливера Кромвеля и считается старейшим непрерывно действующим пехотным полком британской армии. В обязанности подразделения, в частности, входит охрана дворцов британских монархов, в том числе Виндзорского замка и Букингемского дворца.