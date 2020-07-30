Сегодня, 31 июля, миссия Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане провела видеоконференцию с участием представителей Оперативного штаба при Кабинете министров, Министерства здравоохранения АР, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и других государственных учреждений.

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Огтай Ширалиев, выступив со вступительной речью, поблагодарил членов миссии ВОЗ за проделанную работу, а также за высокую оценку их сотрудничества с Азербайджаном. В ходе онлайн-встречи представители миссии поделились своими взглядами на шаги, предпринятые в области здравоохранения в Азербайджане за последние месяцы, а также на результаты проделанной работы.

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи отметила в своём выступлении, что визит первой миссии ВОЗ в Азербайджан в связи с пандемией COVID-19 состоялся в марте этого года. За последние 10 дней члены второй миссии ВОЗ в Азербайджане провели многочисленные встречи с представителями государственных учреждений, а также с медицинским персоналом больниц и клиник Баку и некоторых регионов. По словам членов миссии, большинство рекомендаций, сделанных членами ВОЗ в марте, были приняты во внимание и исполнены. В целом, благодаря шагам, предпринятым за последние несколько месяцев, в здравоохранении Азербайджана наблюдается значительный прогресс.

Говоря о проведенных реформах, представитель ВОЗ в Азербайджане заявила, что в течение последних месяцев государство выделило немалые финансовые ресурсы для усиления борьбы с COVID-19. За счет этих средств строятся модульные больницы для лечения от коронавируса, открываются новые лаборатории, для повышения скорости оказания первичной медико-санитарной помощи закупаются новые транспортные средства, в результате технологического подхода к управлению ситуацией с COVID-19 в стране запускаются мобильные приложения, а для управления эпидемиологической ситуацией в стране создается специальная электронная база данных.