На учениях в США пропали без вести морпехи, один погиб

Один морской пехотинец погиб, еще восемь пропали без вести в результате инцидента с боевой машиной-амфибией во время учений у побережья американского штата Калифорния. Об этом говорится в сообщении американских военных в Twitter, передает ТАСС.

Согласно информации, еще два человека пострадали. Подробности инцидента не раскрываются, однако указывается, что это несчастный случай. Все участники происшествия относятся к 15-му экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты. Идут поиски пропавших.