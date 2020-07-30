Вопросы открытия пляжей и разрешения на поездки в районы находятся на этапе обсуждения. Об этом, отвечая на вопрос haqqin.az, сообщила заведующий отделом по профилактике и контролю заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в настоящее время обсуждаются правила посещения пляжей. Общественность будет проинформирована сразу после принятия соответствующего решения.

В то же время представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи заявила, что все решения Оперативного штаба имеют соответствующую доказательную базу.

«К примеру, группа людей едет из Баку в районы и уже там заражает людей. Есть много подобных примеров. На решения Оперативного штаба влияют статистика и цифры. Но все принятые решения направлены на снижение количества больных. В эту жару все хотят на открытый воздух, но я призываю всех соблюдать режим карантина, чтобы ситуация не ухудшилась в последующие месяцы», - сказала она.