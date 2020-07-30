Обращаясь к спорам, касающимся Гонконга, китайского телекоммуникационного концерна Huawey и нарушений прав человека в Синцзяне, Лю Сяомин заявил, что Великобритания находится «в критическом историческом моменте», если речь идет о вариантах того, как она хочет воспринимать Китай. Он предостерег от использования «рейнджеров холодной войны» - так он охарактеризовал администрацию Дональда Трампа в США — для дальнейшего уничтожения отношений.

Посол КНР в Великобритании обвинил в четверг официальный Лондон в «серьезном отравлении» отношений между двумя странами и сказал, что они «заплатят цену», если будут отчуждаться от Китая.

Во время трансляции своей пресс-конференции с помощью Twitter посол Китая отверг утверждения о репрессиях против уйгурских мусульман в Синцзяне, осудил решение об исключении Huawey из британской сети 5G и предупредил Великобританию, чтобы она не вмешивалась во внутренние дела Китая и Гонконга.

«Эти действия серьезно отравили атмосферу в отношениях между Китаем и Великобританией. Китай уважает британский суверенитет и никогда не вмешивался во внутренние дела Великобритании. Чтобы избежать дальнейших неприятностей в отношениях Китая и Великобритании, важно, чтобы Великобритания сделала то же самое — на самом деле уважала суверенность Китая и перестала вмешиваться в дела Гонконга, которые являются внутренними делами Китая, - подчеркнул Лю Сяомин.

В то же время, посол КНР дал понять, что целью его комментариев не являются угрозы в адрес государства. «Просто мы дадим вам знать о последствиях. Люди считают некоторые из моих фраз словами угрозы. Думаю, что они цитируют мои слова, вырванными из контекста». После чего он добавил: «А если не хотите быть нашим партнером и хотите считать нашу страну врагом, заплатите за это цену. Это значит, что потеряете пользу от отношения к Китаю, как друзьям. И получите последствия от восприятия Китая как вражеского государства».

Говоря о давлении со стороны США на британское правительство об исключении Huawey из строительства британской сети формата 5G, китайский посол призвал Великобританию, чтобы она проводила самостоятельную внешнюю политику. «Надеемся, что Великобритания сможет дать отпор давлению и принуждению со стороны определенного государства и обсепечит открытое, справедливое, прозрачное и недискриминирующее пространство для китайских инвестиций, чтобы вернуть доверие китайских бизнес-предприятий к Великобритании”.

Посол КНР утверждает, что после преодоления Brexit и Covid-19 «возникнут неограниченные перспективы сотрудничества Китая и Великобритании в сферах торговли, финансовых услуг, науки и технологий, образования и здравоохранения».

Он продолжил:

«Трудно представить себе глобальную Великобританию, которая будет избегать или исключать Китай. Разрыв с Китаем будет означать разрыв с возможностями, разрыв с ростом, разрыв с будущим». Посол выразил надежду, что у обоих государств есть «достаточно много мудрости и способности», чтобы справиться с различиями «вместо того, чтобы позволить антикитайским силам и рейнджерам холодной войны вмешиваться в ведение китайско-британских взаимоотношений».

Эта пресс-конференция была уже второй за июль, когда Лю Сяомин в резких выражениях критиковал политику Великобритании по отношению к Китаю.

В свою очередь британский министр иностранных дел Доминик Рааб ранее сказал, после размолвок между двумя странами отношения с Китаем больше не будут прежними.

Теперь у Китая есть две точки напряжения — Соединенные Штаты и Великобритания. Давление Запада на Поднебесную уже начинает напоминать фронтовые будни. Пока неизвестно, присоединится ли к этому антикитайскому альянсу кто-то из стратегически крупных партнеров — Франция или Германия.