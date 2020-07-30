Минздрав и TƏBİB о выходе на работу вылечившихся от коронавируса

Главной задачей является полное выздоровление больных. Об этом сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.

Как считает Гараева, для выхода на работу больной должен полностью вылечиться: «Сложно сказать, сколько это займет времени. Самое главное, чтобы больной полностью выздоровел и у него не было основных симптомов. Разрешение для выхода на работу пациента после полного выздоровления дают поликлиники. Управление поликлиниками находится под контролем Минздрава».

Говоря о принципе работы поликлиник в этом направлении, пресс-секретарь Минздрава Парвиз Абубекиров добавил, что у заразившегося коронавирусом берется тест, и если через две недели у него нет никаких проблем, он выздоровел, поликлиника дает ему справку для выхода на работу.