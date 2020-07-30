Министр обороны Турции: «Некоторые придают нашим учениям в Нахчыване другой смысл...»

Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения воинских частей, дислоцированных на границе с Грецией, заговорил о совместных военных учениях Азербайджана и Турции, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

«Азербайджанские тюрки - наши кровные братья. Мы разделяем их судьбу. Мы с ненавистью осуждаем атаку Армении и молимся за шехидов», - сказал турецкий министр, комментируя недавние бои на границе Азербайджана и Армении.

Касаясь совместных военных учений с Азербайджаном, Хулуси Акар подчеркнул, что они были запланированы заранее.

«Сухопутные и воздушные силы обеих стран проводят масштабные военные учения, которые полезны для вооруженных сил обеих стран. Мы, как всегда, находимся и будем находиться рядом с нашими азербайджанскими братьями. До сегодняшнего дня мы сделали все, для усиления Азербайджана, и будем делать это впредь. Сейчас проходят наши совместные боевые учения TurAz Qartalı. Некоторые придают этим учениям другой смысл. Проводя запланированные учения, мы продолжаем нашу учебную деятельность», - сказал он.