Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 18:07

Последние несколько недель мы стали свидетелями обострения на Товузском направлении границы между Азербайджаном и Арменией. В ходе боев все провокации и атаки армянских вооруженных сил были доблестно отражены азербайджанской армией. Однако не обошлось и без потерь среди наших военных и мирных жителей. Эскалация на фронте отозвалась эхом по всему миру, во всех тех странах, где проживает азербайджанская диаспора. К сожалению, мирные акции наших соотечественников за рубежом омрачились вероломным и спланированным нападением на них со стороны представителей армянских общин. В частности, 21 июля представители армянской радикальной партии "Дашнакцутюн" устроили беспорядки перед зданием генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, напав на представителей азербайджанской общины.

Они окружили здание генконсульства и пытались провести акцию протеста против нашей страны с агрессивными и провокационными лозунгами. Члены азербайджанской общины в Калифорнии оказали сопротивление сотням армян и помешали их провокации. Согласно данным азербайджанской дипмиссии, дашнаки попытались атаковать азербайджанцев. На защиту азербайджанцев встал отряд полиции, стараясь оградить их от нападения армян. В ходе столкновения 7 азербайджанцев, в том числе одна женщина, получили различные травмы, один полицейский получил травму головы. Четверо из пострадавших обратились в больницы. И это происходит в стране, где права человека, в особенности свобода слова и свобода собраний, являются краеугольным камнем всей внутренней и внешней политики. Интересно, что многочисленные международные неправительственные организации, такие как Human Rights Watch, которые декларируют защиту прав человека своей миссией, так и не отреагировали на столь вопиющее нарушение прав одной группы людей со стороны другой. Однако стоит ли этому удивляться? Ведь двойные стандарты как действовали, так и продолжают действовать. Не секрет, что международные правозащитные организации часто с особым пристрастием относятся к нашей стране, да и не только к ней. И напротив, исходя из своих, скорее всего меркантильных интересов, постоянно выгораживают Армению. Достаточно только упомянуть одного такого печально известного деятеля - директора по Ближнему Востоку и Северной Африке правозащитной организации Human Rights Watch Сару Лию Уитсон, которая уже давно ведет крайне лицемерные атаки на Израиль и в то же время поддерживает армянских переселенцев на оккупированных территориях Азербайджана. Сара Лия Уитсон, еще недавно управляющий директор по исследованиям и политике в Институте Куинси (поддерживается Джорджем Соросом – ред.), является ярким примером двойных стандартов. Обе эти группы (HRW и Институт Куинси) были резкими критиками израильского правительства - но абсолютно игнорировали другие территориальные конфликты, такие как многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном. У Уитсон, по-видимому, нет никаких сомнений относительно строительства незаконных поселений в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, который оккупирован Арменией, что подтверждается несколькими резолюциями ООН. В 2018 году она провела сбор средств для Армянского национального комитета - организации, проводящей переселение армян на эти земли, и рассматривает Карабах как "неотъемлемую часть армянской родины". При этом, в то время как Уитсон возглавляла кампанию "Human Rights Watch" по бойкоту израильской экономической деятельности на Западном берегу, в Твиттере она рекламировала армянские вина, в том числе с оккупированных территорий. На вопрос о несоответствии ее позиций Уитсон отвечала: "Моя личная поддержка организаций армянской диаспоры касается их благотворительной и просветительской работы в Армении и их усилий по пропаганде признания геноцида армян". Однако это объяснение противоречит подходу Human Rights Watch к Израилю, в случае с которым организация призывает к бойкоту целых компаний, включая не связанные подразделения, потому что лишь часть их деятельности проходит в еврейских поселениях.

При этом та же Уитсон с удовлетворением одобряет работу Армянского всеобщего благотворительного союза (Armenian General Benevolent Union), который поддерживает строительство новых поселений, чтобы побудить "молодые семьи пустить корни". Она особо поблагодарила группу за помощь сирийским армянам, которые "переселились в Армению". А ведь многие или даже большинство таких беженцев были переселены именно на оккупированные территории Азербайджана. Так что дело здесь отнюдь не в благотворительности и просвещении, а в целенаправленной политике по изменению демографической ситуации на оккупированных Арменией территориях. Тем не менее не заметно, чтобы подобное поведение их официального представителя хоть как-то смущало руководство организации. Двойные стандарты в своем самом отвратительном проявлении! И проблема не только в Human Rights Watch, но и во всей системе такого рода международных НПО. Так, в докладе, опубликованном Фондом защиты демократий (FDD), подчеркивались "более глубокие проблемы в международной системе" в отношении выборочной критики со стороны правительств и НПО. В частности, этот отчет указывает, что Армения "столкнулась в основном с символическим противодействием оккупации Нагорного Карабаха, без каких-либо конкретных санкций или принудительных действий. И это при том, что тот же Израиль постоянно сталкивается с крайне враждебным и негативным к себе отношением. А Азербайджан и подавно уже привык к тому, что международные НПО пытаются превратить его в эдакого мальчика для битья в связи с якобы имеющимися нарушениями прав человека.