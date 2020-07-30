Президент Афганистана позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Мохаммад Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ по случаю священного Гурбан байрамы, пожелал мира.

Ильхам Алиев выразил признательность за внимание и поздравление и, в свою очередь, передал президенту Афганистана и дружественному народу Афганистана свои поздравления по случаю праздника, пожелания мира, благополучия.

Президент Афганистана выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц в столкновениях, произошедших в результате провокаций Армении на армяно-азербайджанской границе, и подчеркнул, что Афганистан поддерживает Азербайджан в этом вопросе. Мохаммад Ашраф Гани еще раз довел до внимания позицию своей страны по поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за эту братскую позицию, высоко оценил поддержку, оказываемую Афганистаном Азербайджану как напрямую, так и в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Во время беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей, высказана уверенность в том, что решения, принятые в рамках проходившего недавно в видеоформате саммита президентов Азербайджана, Афганистана и Туркменистана, будут реализованы.