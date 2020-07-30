Ильхам Алиев позвонил Роухани
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Хасану Роухани, сообщает АзерТАдж.
Новость обновляется.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Ирана Хасану Роухани, сообщает АзерТАдж.
Новость обновляется.
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