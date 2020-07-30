В странах Азии ускоряется распространение коронавируса

В некоторых азиатских странах отмечается рекордное число заражений COVID-19. Как сообщает Интерфакс, Минздрав Филиппин в пятницу сообщил еще о более 4 тыс. случаях коронавируса, выявленных за сутки. Это рекордный суточный показатель в Юго-Восточной Азии за последнее время.

За истекшие 24 часа также зарегистрировали 40 случаев смерти инфицированных. На Филиппинах с начала пандемии диагностировали свыше 93 тыс. заражений COVID-19, число летальных исходов превысило отметку в 2 тыс. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил сегодня о продлении ограничительных мер в Маниле и некоторых провинциях еще на две недели.

В Индонезии коронавирус тоже продолжает распространяться. За последние сутки в стране диагностировали более 2 тыс. случаев COVID-19, 73 человека с коронавирусом скончались. Таким образом, в стране с начала пандемии выявили более 108 тыс. случаев заражения, причем свыше 5 тыс. заразившихся скончались.

Во Вьетнаме в пятницу впервые зафиксировали смерть пациента с коронавирусом - скончался 70-летний житель страны, инфицированный в Дананге. По данным СМИ, за сутки в Дананге выявили 45 случаев коронавируса, и тем самым общее количество случаев болезни во Вьетнаме возросло до 509.

Рекордное количество заражений с марта зафиксировано в Китае. Отмечается, что там выявили 127 новых случаев, включая четыре импортированных. Большинство заражений приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 в Гонконге власти на год перенесут запланированные на сентябрь выборы в законодательный совет, сообщила глава администрации специального административного района КНР Кэрри Лэм.