Жители Германии за полгода купили более 80 тонн золота

Жители Германии в первом полугодии 2020 года приобрели 83,5 тонны золота в монетах и слитках. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

Журналисты издания отмечают, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на золото в Германии увеличился более чем на 100 процентов.

В то же время, по данным Всемирного совета по золоту, спрос на этот драгоценный металл в монетах и слитках в мире за тот же период снизился на 17 процентных пунктов - до 396,7 тонны.