США обвиняют китайских хакеров в попытке кражи вакцины. Пекин опровергает

Речь идет о двух гражданах КНР, которых Минюст США на прошлой неделе обвинил в краже данных в интересах китайских властей. В КНР обвинения отрицают, пишет «Коммерсант».

Хакеры из Китая пытались получить доступ к данным Moderna Inc, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сотрудника служб безопасности.

«Мы призываем министерства США и отдельных лиц прекратить распространять грязные слухи. Мы больше обеспокоены тем, что некоторые страны используют хакеров для кражи китайских технологий», — цитирует Интерфакс представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

По его словам, у Китая нет необходимости красть технологии, так как КНР занимает лидирующие позиции в мире по разработке вакцины от коронавируса.

21 июля двум гражданам КНР предъявили обвинение в США за кражу коммерческих секретов и мошенничество. По данным прокуроров, хакеры выкрали в общей сложности данные на сумму в сотни миллионов долларов. Среди них якобы была информация, которая представляет интерес для китайских властей.