Президент Мексики: Надену маску, когда больше не будет коррупции

"Я надену маску, когда больше не будет коррупции. Давайте об этом договоримся", - сказал Лопес Обрадор, обращаясь к журналистам, передает РИА Новости.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал журналистам, что начнет носить маску, когда победит коррупцию в стране.

Ранее он заявил, что не будет надевать маску, поскольку ее польза в защите от вирусов научно не доказана. Лопес Обрадор действительно появляется во время публичных мероприятий и ежедневных пресс-конференций без маски, но при этом старается соблюдать социальную дистанцию.

Ранее газета El Universal сообщила, что депутаты из мексиканской Партии национального действия (Partido Acción Nacional) намерены обратиться в суд, чтобы обязать президента носить маску на фоне пандемии коронавируса.

В Мексике на 30 июля подтверждены 416 179 случаев коронавируса, от болезни скончались 46 тысяч человек.