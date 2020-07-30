США ввели новые санкции против Китая

Соединенные Штаты ввели очередные санкции против Китая, ограничения вводятся против Синьцзянского производственно-строительного корпуса по закону Магнитского, сообщил Офис по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).

Под санкции попали глава корпуса Пэн Цзяжуй и экс-политкомиссар корпуса Сунь Цзиньлун, передает РИА Новости со ссылкой на OFAC.

Отмечается, что Синьцзянский производственно-строительный корпус контролируется властями Пекина, а не Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Предприятие возводит объекты, отвечает за переселение в район из других регионов и управляет несколькими городами.

Санкции вводятся из-за «серьезных нарушений прав человека в отношении этнических меньшинств в Синьцзяне», заявили в ведомстве.