Названы основные источники заражения коронавирусом

Больше всего вирусов собирают ручки холодильников в продуктовых магазинах, заявили опрошенные российскими «Известиями» эксперты.

На втором месте по риску заражения коронавирусом находятся ручки дверей в общественных заведениях и POS-терминалы.

Затем по степени опасности следуют кнопки в лифтах, поверхности столиков в кафе с кондиционерами, ручки дверей и кнопки домофонов в жилых зданиях.

Потенциальная возможность подхватить вирус существует, если потрогать предмет, а потом коснуться рукой рта, носа или губ.