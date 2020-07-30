Мэтью Брайза: До настоящего времени отношение к азербайджано-армянскому конфликту в США было не в пользу Баку

Нападение на азербайджанцев в Лос-Анджелесе помогло обратить внимание американского общества на истинное положение дел в нагорно- карабах ском конфликте, где Армения выступает агрессором, а Азербайджан стремится лишь защитить свои территории. Об этом в беседе с российским изданием "Вестник Кавказа" сказал экс-посол США в Азербайджане, бывший помощник госсекретаря по Южному Кавказу Мэтью Брайза, комментируя осуждение мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти насилия против мирных азербайджанских демонстрантов.

"Реакция мэра Лос-Анджелеса на насилие, совершенное членами армянской диаспоры против азербайджанских демонстрантов и консульства Азербайджана, была абсолютно верной. Мэр Гарсетти обязан публично выражать свое мнение и осуждать подобное насилие, неважно, кем оно было совершено. К тому же, он пообещал гарантии, что городские власти продолжат обеспечивать безопасность азербайджано-американской общины, а также консульства", - отметил Брайза.

Экс-посол США в Азербайджане отметил отличную работу посольства Азербайджана в Вашингтоне: "Выпустило заявления посла Сулейманова и привлекло к осуждению насилия Американскую еврейскую общину. Теперь многие академики и эксперты в области международных отношений говорят о том, что осуждающие Израиль за оккупацию палестинской территории применяют двойные стандарты, так как не критикуют Армению за оккупацию территории Азербайджана".

"Важно, что инцидент в Лос-Анджелесе помог продвижению той точки зрения, которую посольство Азербайджана в Вашингтоне пытается донести до американского народа – это главный результат произошедшего. ...Крайне необходимо, чтобы американские правоохранительные органы уделили пристальное внимание совершенному насилию против азербайджанских демонстрантов – в нем участвовали члены террористической организации ASALA, у которой есть длительная история нападений и убийств турецких дипломатов", - подчеркнул американский дипломат.

"...Надеюсь, что теперь ситуация прояснится и исправится. До настоящего времени отношение к азербайджано-армянскому конфликту в США всегда было не в пользу Азербайджана. Те журналисты, что пытались донести очевидную истину об агрессии Армении, подвергаются нападкам и судебным искам со стороны Армянского национального комитета Америки. АНКА идет на любые меры, недаром ее экс-председатель Мурад Топалян был осужден за незаконное хранение взрывчатых веществ и заподозрен в подготовке терактов против турок по всем США. Немногие американские журналисты об этом говорят", - указал он.

"...Чем больше армянские националисты будут проводить подобных атак на азербайджанцев в США, тем быстрее американские журналисты и общество в целом начнут обращать внимание на то, что в действительности происходит между Арменией и Азербайджаном", - заключил Мэтью Брайза.