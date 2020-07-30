104-летний профессор поделилась секретом молодости
Профессор Гарварда, 104-летняя Рут Кундсин поделилась своим секретом долголетия. Ее историю рассказывает издание Metro.
Рут Кундсин родилась в Нью-Йорке в 1916 году. Она получила магистерскую степень микробиологии в Бостоне и прошла докторантуру в Гарварде. Также она стала одной из первых женщин-профессоров в Гарварде.
Будучи практикующим врачом-эпидемиологом, женщина вышла на пенсию в 81 год. После ухода с работы Кундсин начала активно заниматься спортом и даже стала чемпионкой по плаванию среди возрастных людей, пишет Корреспондент.
В возрасте 93 года она начала тренироваться в спортзале. Накануне, 28 июля, Кундсин отпраздновала 104-летие и решила прекратить тренировки, посчитав, что уже слишком слаба для этого.