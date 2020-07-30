104-летний профессор поделилась секретом молодости

Рут Кундсин родилась в Нью-Йорке в 1916 году. Она получила магистерскую степень микробиологии в Бостоне и прошла докторантуру в Гарварде. Также она стала одной из первых женщин-профессоров в Гарварде.

Будучи практикующим врачом-эпидемиологом, женщина вышла на пенсию в 81 год. После ухода с работы Кундсин начала активно заниматься спортом и даже стала чемпионкой по плаванию среди возрастных людей, пишет Корреспондент.