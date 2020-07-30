В Индии первыми вакцинируют медиков

Правительство Индии намерено в первую очередь обеспечить вакциной от коронавирусной инфекции врачей, которые борются против COVID-19, как только такая вакцина будет создана. Об этом сообщил представитель индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи Раджеш Бхушан. Его слова приводит ТАСС.

«Складывается консенсус в отношении того, что медики, работающие в поле, — это люди, которые имеют наибольшие права на то, чтобы получить вакцину первыми», — цитирует Бхушана сайт газеты Times of India.

Представитель индийского Минздрава добавил, что в правительстве обсуждается вопрос о том, кто должен получить вакцину после врачей. Предполагается, что это могут быть пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, или люди, оказавшиеся в неблагоприятном социально-экономическом положении, иммунитет которых был ослаблен из-за бедности и недоедания, отметил он.

На текущей неделе Институт сыворотки Индии (SII) заявил о начале заключительной фазы испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса Covishield, разработанной Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca («АстраЗенека»). В испытаниях будут привиты 5 тысяч индийских добровольцев. Производство вакцины в Индии начнется одновременно с её испытаниями.